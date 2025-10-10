Terremoto di magnitudo 7,4 | allerta tsunami poi ritirata

Un forte terremoto ha scosso nella notte la regione, provocando ore di paura e l’emissione di un’ allerta tsunami in gran parte del. Il sisma, di magnitudo 7,4, è stato registrato al largo della cittàdpoco prima delle 10 ora locale (le 3.43 in talia). >> “Perché ha battuto Gerry”. Stefano De Martino, retroscena pesantissimo dopo la vittoria di Affari Tuoi su La ruota della fortuna Per oltre due ore il Centro di allerta tsunami del Pacifico (PTWC) ha temuto onde anomale fino a tre metri lungo le coste comprese entro un raggio di 300 chilometri dall’epicentro. L’allarme è poi rientrato verso le 6 del mattino italiane, quando il PTWC ha comunicato che la minaccia di tsunami era cessata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it