Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine si prevede uno tsunami distruttivo Scatta l' allerta

Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e scosse di assestamento. Il responsabile della sismologia filippina, Teresito Bacolcol, ha dichiarato che la sua agenzia ha diramato un’allerta tsunami. Il sisma ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, "si prevede uno tsunami distruttivo". Scatta l'allerta

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

MANILA, 10 OTT - Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito a circa 20 chilometri (12 miglia) dalla città di Manay ne - X Vai su X

A una settimana dal terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito la costa di Cebu, la Croce Rossa Filippina (PRC) è sempre più impegnata nelle attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nonostante le numerose emergenze in tutto il Paese, i 264 - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.4: «Si prevede uno tsunami distruttivo, evacuate subito», l'allarme dei sismologi - 4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e ... Scrive leggo.it

Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, "si prevede uno tsunami distruttivo". Scatta l'allerta - 4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e ... msn.com scrive