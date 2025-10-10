Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine | rischio tsunami con onde fino a tre metri

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito oggi, 10 ottobre, le Filippine meridionali. Il sisma è stato localizzato con epicentro in mare a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao, alle 9.43 locali. L'ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

