Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine revocata l' allerta tsunami

Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e scosse di assestamento. Il responsabile della sismologia filippina, Teresito Bacolcol, ha dichiarato che la sua agenzia ha diramato un’allerta tsunami. Il sisma ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

