Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine revocata l' allerta tsunami

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e scosse di assestamento. Il responsabile della sismologia filippina, Teresito Bacolcol, ha dichiarato che la sua agenzia ha diramato un’allerta tsunami. Il sisma ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

