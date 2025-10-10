Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine revocata l' allerta tsunami
Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e scosse di assestamento. Il responsabile della sismologia filippina, Teresito Bacolcol, ha dichiarato che la sua agenzia ha diramato un’allerta tsunami. Il sisma ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa
Forte terremoto nel Sud delle #Filippine. Il sisma, di magnitudo 7.4, ha colpito a circa 20 km dalla città di #Manay, nella regione di #Mindanao. Revocata l'allerta #tsunami inizialmente diffusa dalle autorità. Al momento non si hanno notizie di vittime - X Vai su X
A una settimana dal terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito la costa di Cebu, la Croce Rossa Filippina (PRC) è sempre più impegnata nelle attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nonostante le numerose emergenze in tutto il Paese, i 264 - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 7.4 VIDEO - È stata revocata l’allerta tsunami emessa dopo il forte terremoto di magnitudo 7. Scrive ilgazzettino.it
Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine: allarme tsunami - Secondo l’ufficio sismologico nazionale, l’epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regi ... Si legge su unionesarda.it