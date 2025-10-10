Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine allerta tsunami

10 ott 2025

Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì, 10 ottobre, le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e scosse di assestamento. Il responsabile della sismologia filippina, Teresito Bacolcol, ha dichiarato che la sua agenzia ha diramato un’allerta tsunami. Il sisma ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao, alle ore 9.43 locali. Si prevede “uno tsunami distruttivo con onde di altezza tale da mettere in pericolo vite umane” sulla costa orientale dell’arcipelago, ha avvertito l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

