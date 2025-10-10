Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine revocato l' allarme tsunami

L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia aveva messo in guardia per la possibilità di "un evento distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine, revocato l'allarme tsunami

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

MANILA, 10 OTT - Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito a circa 20 chilometri (12 miglia) dalla città di Manay ne - X Vai su X

A una settimana dal terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito la costa di Cebu, la Croce Rossa Filippina (PRC) è sempre più impegnata nelle attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nonostante le numerose emergenze in tutto il Paese, i 264 - facebook.com Vai su Facebook

Sisma di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine. Allarme tsunami - 4 ha colpito il sud delle Filippine, provocando un'allerta tsunami e consigliando l'evacuazione delle zone costiere. Secondo ticinonews.ch

Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, "si prevede uno tsunami distruttivo". Scatta l'allerta - 4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e ... Si legge su msn.com