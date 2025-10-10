Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine allarme tsunami
L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha avvertito che "si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa
MANILA, 10 OTT - Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito a circa 20 chilometri (12 miglia) dalla città di Manay ne - X Vai su X
A una settimana dal terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito la costa di Cebu, la Croce Rossa Filippina (PRC) è sempre più impegnata nelle attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nonostante le numerose emergenze in tutto il Paese, i 264 - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto 7.4 nel sud delle Filippine, allarme tsunami - 4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Segnala altoadige.it
Terremoto di magnitudo 3.6 nella Costa Garganica - 6 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona: Costa Garganica (Foggia). Come scrive quotidianodelsud.it