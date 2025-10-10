Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine allarme tsunami

L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha avvertito che "si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

