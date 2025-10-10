Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine allarme tsunami

L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha avvertito che "si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine, allarme tsunami

MANILA, 10 OTT - Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito a circa 20 chilometri (12 miglia) dalla città di Manay ne

