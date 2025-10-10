di Mario Ferrari Dal profumo del tartufo al sentore del vino giovane, dai formaggi stagionati alle birre artigianali, passando per salumi e miele d’autore: i sapori della Toscana invadono piazza Vittorio Emanuele II a Pisa per la XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival in programma dal 17 al 19. Tre giorni dedicati al gusto e al territorio, tra degustazioni guidate, laboratori e percorsi che uniscono città e colline sotto il tema Sapori antichi, nuovo benessere. Un’occasione per raccontare una Toscana capace di coniugare tradizione e innovazione, piacere del cibo e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terre di Pisa Food & Wine. Sinfonia di sapori e profumi