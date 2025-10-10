Terre di Pisa Food & Wine Sinfonia di sapori e profumi
di Mario Ferrari Dal profumo del tartufo al sentore del vino giovane, dai formaggi stagionati alle birre artigianali, passando per salumi e miele d’autore: i sapori della Toscana invadono piazza Vittorio Emanuele II a Pisa per la XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival in programma dal 17 al 19. Tre giorni dedicati al gusto e al territorio, tra degustazioni guidate, laboratori e percorsi che uniscono città e colline sotto il tema Sapori antichi, nuovo benessere. Un’occasione per raccontare una Toscana capace di coniugare tradizione e innovazione, piacere del cibo e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: terre - pisa
Sapori antichi e nuovo benessere protagonisti della 13° edizione del Terre di Pisa Food & Wine
Terre di Pisa Food&Wine Festival
Terre di Pisa torna per la sua tredicesima edizione
Dal 17 al 19 ottobre, #Pisa si trasforma in un grande laboratorio di sapori e tradizioni con la 13sima edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival: 3 giorni per assaporare la Toscana autentica - X Vai su X
NEWS DAI TERRITORI! Nel cuore delle Terre di Pisa: Piazza dei Miracoli, all’insegna dell’accessibilità. A TTG Travel Experience di Rimini l’Opera della Primaziale Pisana presenta metodo, servizi e strumenti per un turismo davvero per tutti. Qui la notizia com - facebook.com Vai su Facebook
Terre di Pisa Food & Wine. Sinfonia di sapori e profumi - di Mario Ferrari Dal profumo del tartufo al sentore del vino giovane, dai formaggi stagionati alle birre artigianali, passando per ... Scrive quotidiano.net
Terre di Pisa: viaggio tra tartufi e eccellenze locali al Food & Wine Fest - Dal 17 al 19 ottobre Pisa ospita la 13ª edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival, con quasi 90 produttori locali, show cooking, masterclass, degustazioni e percorsi, all’insegna del tema “Sapor ... italiaatavola.net scrive