Terre di Pisa Food & Wine Sinfonia di sapori e profumi

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Mario Ferrari Dal profumo del tartufo al sentore del vino giovane, dai formaggi stagionati alle birre artigianali, passando per salumi e miele d’autore: i sapori della Toscana invadono piazza Vittorio Emanuele II a Pisa per la XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival in programma dal 17 al 19. Tre giorni dedicati al gusto e al territorio, tra degustazioni guidate, laboratori e percorsi che uniscono città e colline sotto il tema Sapori antichi, nuovo benessere. Un’occasione per raccontare una Toscana capace di coniugare tradizione e innovazione, piacere del cibo e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

terre di pisa food amp wine sinfonia di sapori e profumi

© Quotidiano.net - Terre di Pisa Food & Wine. Sinfonia di sapori e profumi

In questa notizia si parla di: terre - pisa

Sapori antichi e nuovo benessere protagonisti della 13° edizione del Terre di Pisa Food & Wine

Terre di Pisa Food&Wine Festival

Terre di Pisa torna per la sua tredicesima edizione

terre pisa food ampTerre di Pisa Food &amp; Wine. Sinfonia di sapori e profumi - di Mario Ferrari Dal profumo del tartufo al sentore del vino giovane, dai formaggi stagionati alle birre artigianali, passando per ... Scrive quotidiano.net

terre pisa food ampTerre di Pisa: viaggio tra tartufi e eccellenze locali al Food &amp; Wine Fest - Dal 17 al 19 ottobre Pisa ospita la 13ª edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival, con quasi 90 produttori locali, show cooking, masterclass, degustazioni e percorsi, all’insegna del tema “Sapor ... italiaatavola.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Terre Pisa Food Amp