Terranuova Riprese le attività extrascolastiche del CIAF

Arezzo, 10 ottobre 2025 – A Terranuova Bracciolini sono appena iniziate le attività extrascolastiche 25-26 all’interno dello spazio C.I.A.F. (in via Adige 1), con circa 80 bambini e bambine pronti a partecipare. Il progetto, rivolto agli alunni e alle alunne della scuola primaria e residenti del comune, offre un’opportunità educativa e ricreativa preziosa, articolata dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: dalle 12:30 alle 16:10 e dalle 16:10 alle 19:00. I genitori possono scegliere la frequenza in uno, due o tre giorni settimanali, secondo le proprie esigenze. L’Amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini ha stilato una graduatoria di priorità basata sull’ordine di arrivo delle domande e al momento tutti i posti sono esauriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it