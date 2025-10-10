Terracina viola il divieto di avvicinamento alla ex | scattano le manette

Terracina, 10 ottobre 2025 – Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione della Stazione di Terracina, al termine di attività investigativa, hanno arrestato, in flagranza differita, un uomo di 32 anni del posto, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento dalla ex coniuge con applicazione del braccialetto elettronico, già noto alle forze di polizia, per il reato di violazione del divieto alla persona offesa e danneggiamento in contesto di stalking. Nello specifico, i Carabinieri, a seguito della querela sporta da una donna di 32 del posto, che aveva denunciato l’avvicinamento dell’ex compagno, nonostante il divieto impostogli dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di una denuncia da lei precedentemente presentata, hanno avviato un’attività investigativa per riscontrare quanto denunciato dalla donna, atteso che, all’atto dell’intervento, l’uomo non era sul posto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: terracina - viola

