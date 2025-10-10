Terni Roberto Pastura | Investimento di 600 mila euro sulla vigilanza privata Immagine più che sostanza
“Sulla sicurezza si gioca gran parte del consenso politico e questo lo sappiamo tutti. Ma c’è una differenza fondamentale tra la sicurezza reale, quella che si misura in furti, atti di vandalismo e spaccio e la sicurezza percepita, fatta di visibilità, luci blu e presenze uniformate nei parchi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - roberto
Terni, Roberto Pastura: “Condividere con la Soprintendenza i lavori in piazza Ridolfi”
Arrone in lutto per la scomparsa di Roberto Ascani: "Terni e la Valnerina perdono un punto di riferimento"
Terni, Roberto Pastura: “Valutare l’introduzione del taser per la polizia locale. Esigenza concreta e non rinviabile”
Roberto Pastura (FdI): «Pensiamo ai problemi seri di Terni non agli scontri ideologici» #terni #pastura #FDI #bilancio #comune - facebook.com Vai su Facebook
Terni: il professor Roberto Cirocchi nella classifica mondiale della ricerca - X Vai su X
Croce (La Sapienza): «Bene gli investimenti su Terni ma serve il "software" di servizi, scuola e cultura» - La presentazione del piano industriale di Arvedi per Ast ha portato una ventata di novità per l’economia ternana. Segnala ilmessaggero.it
A Terni Faurecia annuncia nuovi investimenti e occupazione - 2024 di sviluppo, sia in termini di innovazione tecnologica che occupazionale, quello che la direzione aziendale della Faurecia di Terni, la seconda realtà metalmeccanica ... Riporta ansa.it