Terni Roberto Pastura | Investimento di 600 mila euro sulla vigilanza privata Immagine più che sostanza

“Sulla sicurezza si gioca gran parte del consenso politico e questo lo sappiamo tutti. Ma c’è una differenza fondamentale tra la sicurezza reale, quella che si misura in furti, atti di vandalismo e spaccio e la sicurezza percepita, fatta di visibilità, luci blu e presenze uniformate nei parchi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it