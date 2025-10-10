Terni i sindacati inquilini denunciano gravi ritardi nell’assegnazione di case popolari
“Ci sono decine di alloggi di edilizia residenziale sociale pronti per essere assegnati, ma che restano vuoti a causa dei gravi ritardi del Comune di Terni nel convocare l’apposita commissione incaricata di tale compito”.Questa la denuncia che arriva dalle organizzazioni sindacali degli inquilini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
