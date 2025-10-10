Terminato il rifacimento dell’asfalto delle vie De Medici e Caravaggio raffica di cantieri in città

Prosegue a ritmi serrati il piano asfalti per la riqualificazione della rete viaria di Cattolica, tra interventi conclusi, in corso e quelli già in programma per la prossima settimana. Terminato il rifacimento dell’asfalto delle vie De Medici e Caravaggio e i marciapiedi di via Verdi. Messa in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it