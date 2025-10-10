Teresa Antonacci racconta il ‘carattere’ Asperger nel suo libro ' La vita finta'

Si chiama ‘La vita finta’ ed è la nuova fatica letteraria di Teresa Antonacci. L’autrice sarà a Foggia per presentarla domenica 12 ottobre alle 17.30 presso la ‘Cambridge Academy’.‘La vita finta’ (Les Flâneurs Edizioni, 2025). Rapporti in bilico perenne, relazioni familiari autodistruttive che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

