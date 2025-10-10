Tentato omicidio in via Generale Messina chiuso un circolo ricreativo

Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha eseguito il provvedimento di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci in un circolo ricreativo sito in via Generale Messina. La misura di polizia della durata di 30 giorni è stata emessa dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, a seguito del tentato omicidio avvenuto lo scorso 29 settembre nelle immediate vicinanze di quel club privato. In quel frangente i poliziotti della Squadra Mobile individuarono ed arrestarono un giovane tarantino di 22 anni ritenuto il presunto autore delle numerose coltellate inferte ad un 46enne poi ricoverato in codice rosso.

