Tempo di lettura: 2 minuti Erano sospettati del tentato omicidio di Gustavo Bardellino, nipote di Antonio Bardellino, fondatore del clan dei Casalesi. Il gip del Tribunale di Roma, Ilaria Tarantini, ha però archiviato la posizione di tutti gli indagati. A partire dal presunto mandante: l’imprenditore edile Luigi Diana (49 anni), originario del casertano ma trapiantato a Formia (difeso dall’avvocato Italo Montini ). Stessa sorte per i campani Giovanni Lubello (49 anni), ex marito di Katia Bidognetti, figlia del boss Francesco Bidognetti detto Cicciott ‘e Mezzanotte, Luigi Di Tella e Domenico Scotto, e per i due fratelli laziali Gianluca e Domenico Buonerba. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentato omicidio del nipote del boss Bardellino, archiviazione per tutti gli indagati