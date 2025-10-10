Tentato omicidio a colpi di fucile in pieno centro arrestati tre giovani reggini

Dopo mesi di indagini gli investigatori della Squadra mobile hanno chiuso il cerchio sul tentato omicidio di un uomo, gravemente ferito a colpi di fucile, avvenuto in pieno centro cittadino il 15 luglio scorso.Questa mattina, i poliziotti hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal gip del tribunale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

