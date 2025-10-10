Tentata estorsione a un imprenditore di Caulonia | la solidareità di Cgil e Fillea

Lo scorso 6 ottobre la polizia di Stato ha fermato due persone nella Locride, accusate di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. L'operazione ha scritto la parola fine all'incubo di un imprenditore locale vittima di intimidazioni. Dopo che la vicenda è stata resa nota, le sigle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Tentata estorsione a Caulonia, la solidarietà di CGIL e FILLEA ai lavoratori del cantiere - "Condanniamo con estrema fermezza questo ennesimo episodio di violenza e intimidazione, che dimostra come la ‘ndrangheta continui a tentare di imporre il proprio controllo sul lavoro e sull’economia d ... Si legge su citynow.it

Tentata estorsione a Caulonia, Cgil e Fillea: “condanniamo con estrema fermezza questo ennesimo episodio di violenza e intimidazione” - “La CGIL e la FILLEA Area Metropolitana di Reggio Calabria esprimono piena solidarietà all’imprenditore e ai lavoratori impegnati nel cantiere di ristrutturazione della chiesa di Caulonia, vittime di ... Segnala strettoweb.com