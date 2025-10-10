Tenta il suicidio lanciandosi dalla diga di Ravedis | salvato dai carabinieri

I carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio del 9 ottobre per salvare un uomo di 32 anni della provincia di Treviso che minacciava il suicidio buttandosi dalla diga di Ravedis. L'allarme è scattato attorno alle ore 12:00, quando una richiesta di aiuto è pervenuta al NUE 112. I carabinieri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: tenta - suicidio

Detenuto di 23 anni tenta il suicidio durante la visita del sottosegretario alla giustizia

Omicidio - suicidio a Castiraga Vidardo a Lodi, 89enne uccide la moglie disabile e tenta di togliersi la vita

Dramma della disperazione a Castiraga Vidardo: uccide la moglie disabile e tenta il suicidio

Tenta il suicidio uno dei boss storici della mafia barese - facebook.com Vai su Facebook

Detenuto tenta il suicidio e poi aggredisce tre agenti della penitenziaria https://lastampa.it/torino/2025/10/06/news/violenza_polizia_penitenziaria_carcere_torino-15339865/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Tenta il suicidio lanciandosi dal quarto piano ma colpisce una donna 83enne e la uccide - Ieri sera a Milano, in via Fratelli di Dio, un uomo di 70 anni si è lanciato dal balcone del quarto piano della propria abitazione, finendo addosso a una donna di 83 anni che stava camminando sul ... Si legge su blitzquotidiano.it

Milano, tenta suicidio lanciandosi da balcone ma cade su una passante uccidendola - Tragedia oggi domenica 14 settembre a Milano dove una passante è morta dopo essere stata travolta da un uomo che si era lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto ... Secondo notizie.tiscali.it