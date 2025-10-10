Tenta di strangolare la moglie ma la donna riesce a chiamare il 112 | arrestato

Lecceprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COPERTINO – Tragedia sfiorata, nelle scorse ore, nel Salento. Le mani al collo e tenta di strangolare la moglie, ma finisce subito in manette. Un uomo, a Copertino, è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri dopo il tentato omicidio della propria coniuge.È stata la stessa vittima a riuscire ad. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

