Tensioni Usa-Spagna Madrid risponde alle accuse di Trump | Siamo un alleato affidabile

Le relazioni tra la Spagna e gli Stati Uniti vivono nelle ultime ore uno dei momenti più tesi degli ultimi anni, dopo che il presidente Donald Trump ha suggerito che Madrid “ potrebbe essere espulsa dalla NATO ” per non aver accettato di aumentare la spesa militare al 5% del PIL. “ Forse dovremmo buttarli fuori dalla NATO ”, ha detto Trump durante una conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Alexander Stubb, innescando un’ondata di reazioni tra i governi alleati e a Bruxelles. Le parole di Trump fanno parte di una strategia più ampia con cui il leader statunitense ha rilanciato la sua visione di una NATO “ più costosa ma più efficiente ”, spingendo gli alleati europei a sostenere una quota di spesa ben superiore al tradizionale 2% del PIL. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

