Tennis Wuhan | Paolini in semifinale

14.40 Exploit di Jasmine Paolini al torneo Wta 1000 di Wuhan, in Cina. L'azzurra si impone 61 62, in 1h04' sulla polacca Swiatek, n.2 del ranking, e approda in semifinale. Jasmine in semifinale affronterà l'americana Gauff, attuale n.3 della Wta. Per l'azzurra un successo prestigioso, ora si sogna la finale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tennis - wuhan

Tennis, il WTA 1000 di Wuhan in diretta su Sky e in streaming su NOW

Tennis. Male Bronzetti al 1000 di Wuhan. Out al primo turno contro Yuan

La numero 1 del tennis mondiale, Aryna Sabalenka, si qualifica per le semifinali del torneo 1000 a Wuhan, dove domani affronterà l'americana Jessica Pegula (n. 6). #ANSA - X Vai su X

DOPPIETTA A WUHAN Questo giovedì mattina non poteva che partire forte… all’insegna del tennis! Al WTA 1000 in Cina, Jasmine Paolini è in campo adesso per gli ottavi di finale contro Clara Tauson! E subito dopo giocherà quelli nel doppio femminil - facebook.com Vai su Facebook

Jasmine Paolini elimina Iga Swiatek e raggiunge Coco Gauff in semifinale a Wuhan! Per l'azzurra è una vittoria chiave in ottica WTA Finals - Lezione firmata da Jasmine Paolini, in semifinale nel WTA 1000 di Wuhan. Da eurosport.it

Paolini-Gauff, semifinale Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Jasmine ha sconfitto per la prima volta in carriera Iga Swiatek e ha proseguito il suo torneo da sogno in Cina: contro Coco in palio altri punti preziosi in chiave Finals ... Riporta corrieredellosport.it