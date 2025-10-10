La WTA (Women’s Tennis Association) ha presentato il calendario 2026, che sarà particolarmente ricco: più di 50 tornei in ben 26 Paesi, che si andranno ad aggiungere ai quattro eventi del Grande Slam. La stagione inizierà una settimana più tardi rispetto alla passata annata agonistica, visto che ci si presenterà ai nastri di partenza il 2 gennaio in Australia per la United Cup (competizione per squadre miste). Gli Australian Open sono in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, un cambiamento importante riguarda lo slittamento di una settimana degli US Open (30 agosto-13 settembre), visto che si è allungato il format dei WTA 1000 di Toronto e di Cincinnati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, presentato il calendario WTA 2026: i tornei della nuova stagione, si parte più tardi. Tutte le novità