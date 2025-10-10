Tennis presentato il calendario WTA 2026 | i tornei della nuova stagione si parte più tardi Tutte le novità

Oasport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WTA (Women’s Tennis Association) ha presentato il calendario 2026, che sarà particolarmente ricco: più di 50 tornei in ben 26 Paesi, che si andranno ad aggiungere ai quattro eventi del Grande Slam. La stagione inizierà una settimana più tardi rispetto alla passata annata agonistica, visto che ci si presenterà ai nastri di partenza il 2 gennaio in Australia per la United Cup (competizione per squadre miste). Gli Australian Open sono in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, un cambiamento importante riguarda lo slittamento di una settimana degli US Open (30 agosto-13 settembre), visto che si è allungato il format dei WTA 1000 di Toronto e di Cincinnati. 🔗 Leggi su Oasport.it

tennis presentato il calendario wta 2026 i tornei della nuova stagione si parte pi249 tardi tutte le novit224

© Oasport.it - Tennis, presentato il calendario WTA 2026: i tornei della nuova stagione, si parte più tardi. Tutte le novità

In questa notizia si parla di: tennis - presentato

Un documentario sul tennis presentato in udienza al Papa

Tennis: l’evento presentato nella sede del circolo assieme ai rappresentanti di Bper. Al Marfisa un corso per ragazzi con disabilità

Tennis, presentato il calendario WTA 2026: i tornei della nuova stagione, si parte più tardi. Tutte le novità - La WTA (Women’s Tennis Association) ha presentato il calendario 2026, che sarà particolarmente ricco: più di 50 tornei in ben 26 Paesi, che si andranno ad aggiungere ai quattro eventi del Grande Slam. Secondo oasport.it

tennis presentato calendario wtaWTA, il calendario 2026: scompare Eastbourne prima di Wimbledon, ricollocati Linz e Singapore - L'Australian Open e il WTA 1000 di Abu Dhabi si disputeranno senza soluzione di continuità ... Da ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Presentato Calendario Wta