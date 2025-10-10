Tennis presentato il calendario WTA 2026 | i tornei della nuova stagione si parte più tardi Tutte le novità
La WTA (Women’s Tennis Association) ha presentato il calendario 2026, che sarà particolarmente ricco: più di 50 tornei in ben 26 Paesi, che si andranno ad aggiungere ai quattro eventi del Grande Slam. La stagione inizierà una settimana più tardi rispetto alla passata annata agonistica, visto che ci si presenterà ai nastri di partenza il 2 gennaio in Australia per la United Cup (competizione per squadre miste). Gli Australian Open sono in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, un cambiamento importante riguarda lo slittamento di una settimana degli US Open (30 agosto-13 settembre), visto che si è allungato il format dei WTA 1000 di Toronto e di Cincinnati. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tennis - presentato
Un documentario sul tennis presentato in udienza al Papa
Tennis: l’evento presentato nella sede del circolo assieme ai rappresentanti di Bper. Al Marfisa un corso per ragazzi con disabilità
Tennis Mattinata speciale al TC Terranova: presentato il torneo Olbia Challenger e inaugurato un nuovo campo del circolo - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, presentato il calendario WTA 2026: i tornei della nuova stagione, si parte più tardi. Tutte le novità - La WTA (Women’s Tennis Association) ha presentato il calendario 2026, che sarà particolarmente ricco: più di 50 tornei in ben 26 Paesi, che si andranno ad aggiungere ai quattro eventi del Grande Slam. Secondo oasport.it
WTA, il calendario 2026: scompare Eastbourne prima di Wimbledon, ricollocati Linz e Singapore - L'Australian Open e il WTA 1000 di Abu Dhabi si disputeranno senza soluzione di continuità ... Da ubitennis.com