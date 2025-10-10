Tennis Paolini è stellare a Wuhan | batte Swiatek e conquista una super semifinale
Jasmine Paolini batte per la prima volta in carriera Iga Swiatek e vola in semifinale al torneo Wta 1000 di Wuhan. Oggi, venerdì 10 ottobre, la 29enne toscana, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha dominato la 24enne polacca, numero 2 del ranking Wta e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora. Paolini affronterà domani in semifinale la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo e del tabellone. Per l’azzurra è la prima vittoria contro l’ex numero uno al mondo, che aveva avuto la meglio nei sei precedenti scontri diretti. (Fonte Adnkronos) Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
