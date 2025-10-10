Tennessee esplosione in una fabbrica militare | Diverse vittime

(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste uccise oggi, venerdì 10 ottobre, in una "devastante esplosione" avvenuta in una fabbrica militare di esplosivi in Tennessee. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l'esplosione è avvenuta questa mattina nell'impianto dell'Accurate Energetic Systems a McEwen, a un'ottantina di chilometri da Nashville. Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: tennessee - esplosione

Tennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: morti e dispersi

Esplosione durante cambio turno in Tennessee: morti e almeno 19 dispersi in azienda di esplosivi negli USA

C’è stata un’esplosione in una fabbrica di munizioni in Tennessee, negli Stati Uniti: diverse persone sono morte, e ci sono feriti - X Vai su X

Fuoco e carattere. Scopri Jack Daniel’s Fire: il classico Tennessee Whiskey incontra l’intensità della cannella piccante per un'esplosione di gusto. Perfetto per riscaldare le tue serate autunnali. Ti aspetta da Drink Store! #JackFire #JackDaniels #CannellaVi - facebook.com Vai su Facebook

Usa, esplosione in una fabbrica militare nel Tennessee: diversi morti, i dispersi sono 19 - «19 dipendenti all'interno dello stabilimento nel momento dell'esplosione». Riporta msn.com

Incidente in una fabbrica di esplosivi militari in Tennessee: morti e dispersi - Numerosi morti e dispersi in Tennessee, negli Stati Uniti, dopo che un impianto militare di esplosivi è esploso, facendo tremare le abitazioni vicine. Scrive msn.com