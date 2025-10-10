ten c ha reso nuovamente disponibile la giacca preferita di liam gallagher

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Serviva l’endorsement di Liam Gallagher a convincere Ten C a riproporre uno dei suoi capi più iconici. Il marchio ha reso nuovamente disponibile lo Skye Ten Anorak, frutto della collaborazione con Awake NY rilasciata ad aprile dello scorso anno e indossato dal leader degli Oasis durante il loro concerto di Cardiff lo scorso luglio nella colorazione Dark Olive. «È stata davvero una bellissima sorpresa. Il fatto che Liam Gallagher abbia scelto spontaneamente di indossare una nostra giacca mi ha reso consapevole di quanto il vero stile non abbia prezzo e della sua capacità innata di trasformare pezzi dal design clean e pulito in icone», ha commentato Enzo Fusco, founder del gruppo veneto FGF INDUSTRY S. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

