Temptation Island Simone Margagliotti rivela una curiosità su Instagram

Simone Margagliotti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha svelato una curiosità ai fan. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Simone Margagliotti rivela una curiosità su Instagram

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Alessio Loparco scrive sui social dopo Temptation Island: la reazione di Sonia Mattalia

Dopo 1 anno dalla fine del loro percorso a Temptation Island, Anna Acciardi parla della fine della storia con Alfred Ekhator. Come sono andate le cose. - facebook.com Vai su Facebook

Le sorprese e le emozioni non sono mancate nemmeno nell'ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi… Per rivederla, clicca qui - X Vai su X

Temptation Island, Simone Margagliotti rivela una curiosità su Instagram - Simone Margagliotti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha svelato una curiosità ai fan. Secondo comingsoon.it

Temptation Island 13, Simone Margagliotti: “Ecco perché metto lo smalto alle mani!” - Simone Margagliotti e Sonia Barrile sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Lo riporta isaechia.it