Durov, fondatore di Telegram, ha deciso di fare un appello importante in occasione del suo 41esimo compleanno: "Oggi non festeggerò. Il tempo per me sta finendo. Il tempo per tutti noi sta finendo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Telegram, Durov si sfoga: “Salviamo l’internet libero”