Telefono Amico 300 chiamate ogni giorno e 110mila richieste d' aiuto nell' ultimo anno La Presidente Cristina Rigon | È necessario riconoscere l’ascolto come strumento di prevenzione

6 chiamate su 10 per solitudine, malessere emotivo e disagi esistenziali. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'associazione di volontariato rende noti i numeri del servizio di supporto emotivo offerto dagli operatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Telefono Amico, 300 chiamate ogni giorno e 110mila richieste d'aiuto nell'ultimo anno. La Presidente Cristina Rigon: «È necessario riconoscere l’ascolto come strumento di prevenzione»

Salute mentale: Telefono Amico Italia, “300 richieste di aiuto al giorno, 6 chiamate su 10 per solitudine, malessere emotivo, disagi esistenziali” - Sono circa 300 le persone che ogni giorno chiedono aiuto a Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che da quasi 60 anni offre supporto in forma anonima alle persone che vivono una situaz ... agensir.it scrive

telefono amico 300 chiamateGiornata mondiale della salute mentale: ogni giorno 300 richieste di aiuto a Telefono Amico Italia - Ogni giorno, in Italia, circa 300 persone alzano la cornetta o scrivono un messaggio per chiedere aiuto a Telefono Amico Italia, l’organizzazione di volontariato che da quasi sessant’anni offre ascolt ... Da agenziacomunica.net

