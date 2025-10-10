Telefono Amico 300 chiamate ogni giorno e 110mila richieste d' aiuto nell' ultimo anno La Presidente Cristina Rigon | È necessario riconoscere l’ascolto come strumento di prevenzione
6 chiamate su 10 per solitudine, malessere emotivo e disagi esistenziali. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'associazione di volontariato rende noti i numeri del servizio di supporto emotivo offerto dagli operatori.
In questa notizia si parla di: telefono - amico
Salute mentale: Telefono Amico Italia, “300 richieste di aiuto al giorno, 6 chiamate su 10 per solitudine, malessere emotivo, disagi esistenziali” - Sono circa 300 le persone che ogni giorno chiedono aiuto a Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che da quasi 60 anni offre supporto in forma anonima alle persone che vivono una situaz ... agensir.it scrive
Giornata mondiale della salute mentale: ogni giorno 300 richieste di aiuto a Telefono Amico Italia - Ogni giorno, in Italia, circa 300 persone alzano la cornetta o scrivono un messaggio per chiedere aiuto a Telefono Amico Italia, l’organizzazione di volontariato che da quasi sessant’anni offre ascolt ... Da agenziacomunica.net