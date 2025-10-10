Teatro Tempio presentata la nuova stagione della Compagnia e della Scuola Andrea Ferrari
In concomitanza della ripresa in questi giorni dei corsi di recitazione della Scuola di Nuova Didattica Teatrale a Pavullo e Modena, è stata presentata la nuova stagione della Compagnia Andrea Ferrari e della Scuola 2025-2026 in collaborazione con l'Associazione Teatro Tempio di Modena. Sono otto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
