Teatro San Carlo dal consiglio ok a contratto del sovrintendente Macciardi

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “ Dopo un lungo e faticoso Consiglio di Indirizzo, questa sera abbiamo approvato il contratto per il nuovo Sovrintendente del Teatro San Carlo, il maestro Fulvio Macciardi”. L’annuncio social è dell’economista Riccardo Realfonzo, consigliere della Fondazione San Carlo in quota Regione Campania. Dopo la fumata bianca, “ora attendiamo solo – aggiunge – c he lui firmi e si insedi”. Il consigliere sottolinea che “ con ciò si pone finalmente fine a un periodo fin troppo lungo, durato oltre sei mesi, nel quale il più bel teatro del mondo è rimasto privo del suo unico organo di gestione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

teatro san carlo dal consiglio ok a contratto del sovrintendente macciardi

© Anteprima24.it - Teatro San Carlo, dal consiglio ok a contratto del sovrintendente Macciardi

In questa notizia si parla di: teatro - carlo

I 140 anni del Carlino, l’anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l’evento al teatro San Carlo

Teatro San Carlo, De Luca: "Vergognoso che non sia ancora stato nominato soprintendente"

Oksana Lyniv e l'Orchestra del Teatro San Carlo al Real Sito di Carditello

teatro san carlo consiglioTeatro San Carlo, il sindaco convoca il Consiglio: via libera a Macciardi - Il sindaco e Presidente della Fondazione San Carlo Gaetano Manfredi ha convocato il Cdi - Lo riporta ilmattino.it

teatro san carlo consiglioTeatro San Carlo, dal Tribunale via libera a Macciardi: sindaco pronto al ricorso - Fulvio Adamo Macciardi è a tutti gli effetti il Sovrintendente del San Carlo, lo ha stabilito il Tribunale Civile, giudice Marco Pugliese, che ha rigettato la sospensiva chiesta dal ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro San Carlo Consiglio