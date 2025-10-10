Teatro San Carlo dal consiglio ok a contratto del sovrintendente Macciardi
Tempo di lettura: 2 minuti “ Dopo un lungo e faticoso Consiglio di Indirizzo, questa sera abbiamo approvato il contratto per il nuovo Sovrintendente del Teatro San Carlo, il maestro Fulvio Macciardi”. L’annuncio social è dell’economista Riccardo Realfonzo, consigliere della Fondazione San Carlo in quota Regione Campania. Dopo la fumata bianca, “ora attendiamo solo – aggiunge – c he lui firmi e si insedi”. Il consigliere sottolinea che “ con ciò si pone finalmente fine a un periodo fin troppo lungo, durato oltre sei mesi, nel quale il più bel teatro del mondo è rimasto privo del suo unico organo di gestione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
