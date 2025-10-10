Teatro Ragazzi si parte | quindici spettacoli per le scuole

Una stagione per crescere insieme, tra fiabe antiche e narrazioni contemporanee, musica, poesia e riflessioni sull’identità. Questo è il cuore della nuova Stagione Teatro Ragazzi 20252026 del Teatro Comunale, che da novembre 2025 ad aprile 2026 porterà quindici spettacoli per le scuole, quattro dei quali con replica domenicale dedicata alle famiglie. Un cartellone ampio e diversificato che accoglie una vasta scelta di titoli insieme a molte compagnie – da Ferrara Off a Roberto Anglisani, da Il Baule Volante ad Arione De Falco, da Tam Teatromusica a Fondazione TRG – per accompagnare bambini e ragazzi in un viaggio che intreccia immaginazione, realtà, gioco e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

