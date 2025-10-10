Teatro Ragazzi si parte | quindici spettacoli per le scuole
Una stagione per crescere insieme, tra fiabe antiche e narrazioni contemporanee, musica, poesia e riflessioni sull’identità. Questo è il cuore della nuova Stagione Teatro Ragazzi 20252026 del Teatro Comunale, che da novembre 2025 ad aprile 2026 porterà quindici spettacoli per le scuole, quattro dei quali con replica domenicale dedicata alle famiglie. Un cartellone ampio e diversificato che accoglie una vasta scelta di titoli insieme a molte compagnie – da Ferrara Off a Roberto Anglisani, da Il Baule Volante ad Arione De Falco, da Tam Teatromusica a Fondazione TRG – per accompagnare bambini e ragazzi in un viaggio che intreccia immaginazione, realtà, gioco e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Corso di teatro per ragazzi - "Evolution"
Corso di teatro gratis per i ragazzi dai 12 ai 17 anni
Cari sognatori e sognatrici di tutte le età! Una nuova stagione di spettacoli in domenicali di teatro ragazzi è alle porte e il Teatro Giacomo Puccini Altopascio è pronto ad accogliervi a braccia aperte - facebook.com Vai su Facebook
’Teatro Ragazzi’ per quindicimila studenti - Si parte con lo spettacolo sul pugile internato nel lager Prende avvio martedì la 45esima edizione del Teatro Ragazzi. Scrive ilrestodelcarlino.it
Parte da Jesi "Palla al Centro", festival nazionale di teatro ragazzi - Sarà organizzato per la prima volta dal Teatro Giovani Teatro Pirata ‘Palla al Centro’, Festival nazionale di teatro ragazzi che si tiene ogni anno, a rotazione, tra Marche, Umbria e Abruzzo. Si legge su ilrestodelcarlino.it