Teatro Invito la stagione 2025 2026
Teatro Invito taglia un doppio traguardo importante: la decima stagione nella sede di via Ugo Foscolo a Lecco, dove la compagnia si è stabilita nel dicembre 2016, e il quarantesimo compleanno dell'associazione, che verrà celebrato con una festa finale il 9 maggio 2026. Un percorso che ha.
Teatro Invito, la stagione 2025/2026 - La compagnia festeggia anche i 40 anni di attività con una programmazione che spazia dalla divulgazione al teatro civile.