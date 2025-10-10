Teatro della Polvere di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ' Crimini di letto'

Una stanza d’albergo, tre personaggi e un intreccio amoroso che diventa esplosivo. Così prende vita ‘Crimini di letto’, l’esilarante commedia che inaugura la stagione teatrale del Teatro della Polvere con due appuntamenti imperdibili: sabato 11 ottobre alle 21 (ingresso dalle 20.15) e domenica 12. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il Teatro della Polvere mette in scena 'Crimini di letto'

Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: il programma degli spettacoli

