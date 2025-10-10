Teatro del Buratto 50 anni e non sentirli Fra fiabe e memorie al servizio dei piccoli

Qualcuno deve avere sbagliato i conti. Sul vassoio dev’essere finita qualche stagione di troppo, come dal salumiere. Perché non è possibile che il Teatro del Buratto compia cinquant’anni. Un numero da capogiro per la compagnia fondata da Tinin e Velia Mantegazza con Jolanda Cappi, capaci nel tempo di produrre qualcosa come 127 spettacoli. La specialità del gruppo è sempre la stessa: un teatro dedicato ai giovani e all’infanzia, che ha trovato casa al Munari di via Bovio. Stagione quindi molto attesa. All’altezza del compleanno. Visto che in cartellone si contano 40 titoli: dalla prosa più classica alla danza, dal teatro di figura alle arti circensi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it