Teatro D' Annunzio scoperta l' iscrizione

Latinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi il teatro D’Annunzio di Latina ha anche la sua marmorea insegna sul fronte dell’ingresso: “Teatro comunale ‘G. D’Annunzio’, scoperta stamattina dalla sindaca, Matilde Celentano, e da diversi consiglieri comunali. Un’opera realizzata grazie alle sponsorizzazioni tecniche con le ditte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - annunzio

“Liberi di scegliere”: presentata la stagione 2025 del Teatro D’Annunzio

Giampietro (Pd): "Frana la progettazione e torna il buio sul futuro del teatro d'Annunzio. Il sindaco chiarisca"

Sindaco e vicesindaco sul teatro d'Annunzio: "Dal Pd inutili allarmismi, lavoriamo per ridarlo presto alla città"

teatro d annunzio scopertaTeatro D'Annunzio, scoperta l'iscrizione - Da oggi il teatro D’Annunzio di Latina ha anche la sua marmorea insegna sul fronte dell’ingresso: “Teatro comunale ‘G. latinatoday.it scrive

Alla scoperta del teatro: gli studenti incontrano il prof Lipani - "Per preparasi alla presentazione della “Serenata d’amore” di Vivaldi – annuncia Domenico Allocca, docente ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro D Annunzio Scoperta