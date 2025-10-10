Teatro D' Annunzio scoperta l' iscrizione
Da oggi il teatro D’Annunzio di Latina ha anche la sua marmorea insegna sul fronte dell’ingresso: “Teatro comunale ‘G. D’Annunzio’, scoperta stamattina dalla sindaca, Matilde Celentano, e da diversi consiglieri comunali. Un’opera realizzata grazie alle sponsorizzazioni tecniche con le ditte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
