Taylor Swift supera Adele | il nuovo album The Life of a Showgirl batte ogni record

Taylor Swift ha appena scritto un nuovo capitolo nella storia della musica con il suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl. Uscito il 3 ottobre 2025, il disco ha conquistato il pubblico e infranto record storici, tra cui quello di vendite nella prima settimana, precedentemente detenuto da Adele con 25 nel 2015. In soli cinque giorni, l’album di Swift ha venduto 3,5 milioni di unità equivalenti (3,2 milioni copie fisiche e digitali, 300.000 copie streaming, ndr), superando il precedente primato di Adele. Il debutto è stato il più forte della carriera di Taylor Swift: nel primo giorno negli Stati Uniti ha venduto 2,7 milioni di copie, diventando l’album più venduto del 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Taylor Swift supera Adele: il nuovo album «The Life of a Showgirl» batte ogni record

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

Il nuovo album di Taylor Swift continua a far discutere. La diretta interessata ne ha parlato con Zane Lowe di Apple Music. - facebook.com Vai su Facebook

Nonostante recensioni contrastanti, il dodicesimo album di Taylor Swift continua a battere record, incluso quello di Adele per numero di copie vendute nella prima settimana - X Vai su X

Taylor Swift supera anche il record di Adele: è suo l'album più venduto di sempre in una settimana - Il suo ultimo album The life of a showgirl ha venduto oltre due milioni e mezzo di copie in un solo giorno e sullo sfondo c'era un record da superare: quello di Adele, che con il suo album 25 uscito ... Riporta r101.it

L’ultimo record battuto da Taylor Swift: supera Adele nelle copie vendute durante la prima settimana - L’artista in questione è Taylor Swift, l’album in questione The Life of a Showgirl, quello uscito la scorsa settimana. open.online scrive