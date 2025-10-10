Taylor Swift brilla di nuovi capelli | l’era del glow romantico è ufficialmente iniziata

Taylor Swift è nel suo momento più soft, più innamorato e — inutile negarlo — più raggiante di sempre. Tra un record mondiale e un sold out, la popstar ha trovato il tempo di sfoggiare un nuovo look che urla “sono felice, e si vede”. L’occasione? La sua ultima apparizione al Late Night With Seth Meyers, dove ha praticamente trasformato lo studio in un set da rom-com. Taylor Swift entra nell’era del romantic glow (e sì, è tutta colpa di Travis). Sul divano di Meyers, Taylor è apparsa con la chioma più lunga che abbiamo mai visto: onde morbide color miele, tirate indietro in un semi-raccolto voluminoso, con la sua frangia iconica che fa da cornice al viso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

