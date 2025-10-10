Taylor Swift batte il record di Adele | The life of a showgirl
Con il nuovo album The Life of a Showgirl, dodicesimo della sua carriera, Taylor Swift batte il record per le vendite di Adele nella prima settimana, vendendo oltre 3,5 milioni di unità negli Stati Uniti in soli cinque giorni e superando il primato che Adele deteneva dal 2015 con il leggendario 25. Si tratta del debutto più alto di sempre nella storia della musica contemporanea, un risultato che conferma il potere, la versatilità e l’influenza della cantautrice americana. The Life of a Showgirl: vendite record e numeri straordinari. Secondo i dati diffusi da Pitchfork e The Guardian, circa 3,2 milioni di copie provengono da vendite fisiche e digitali dirette, mentre altre 300. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
