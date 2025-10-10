Taylor sulla finale di Europa League | Con la Roma a Budapest nessun errore grave

I tifosi della Roma hanno ancora ben vivo il ricordo della finale di Europa League del 2023, persa contro il Siviglia a Budapest. Quel match fu decisamente contestato per l’arbitraggio di Anthony Taylor, che sicuramente non favorì la formazione giallorossa. A distanza di due anni, per la prima volta il fischietto inglese ha parlato di quella serata in un’intervista rilasciata alla BBC. Queste le sue parole: “È la situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare. Non solo perché in quel momento viaggiavo con i miei familiari, ma anche perché mette in luce l’impatto del comportamento delle persone sugli altri”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

