Taylor | Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera e non ho commesso errori gravi
Anthony Taylor, l’arbitro della contestatissima finale di Europa League a Budapest del 2023, ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. Dopo quella partita in cui l’arbitro ha battuto il record di cartellini mostrati sono arrivate diverse minacce nei confronti suoi e della sua famiglia. Dopo la gara Mourinho si era sfogato contro l’arbitro: «Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che l’anno prossimo fa solo Champions, che fa cagate solo in Champions e non in partite di Europa League. Noi siamo più umili di questo in Europa League». Proprio da queste parole è partito Taylor che spiegando che quella notte che gli ha cambiato la carriera: «Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera, soprattutto per gli insulti ricevuti dopo la gara e per i fatti avvenuti in aeroporto, dove erano presenti anche tutti i miei familiari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: taylor - budapest
?Taylor: “Nella finale di Budapest non ci sono stati errori gravi". #ASRoma #Taylor #RomaSiviglia #EuropaLeague #Mourinho #Arbitri #Football #BBCQT https://vocegiallorossa.it/interviste/taylor-nella-finale-di-budapest-non-ci-sono-stati-errori-gravi-272796 - X Vai su X
Caso Ilaria #Salis, la Commissione Affari Giuridici dell’Europarlamento respinge la richiesta di revoca dell’immunità avanzata dall’Ungheria che vorrebbe riportarla a processo a #Budapest. A ottobre il voto in plenaria. #Tg1 Donato Bendicenti - facebook.com Vai su Facebook
Taylor: «Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera e non ho commesso errori gravi» - L'arbitro Taylor si è sfogato alla BBC parlando della finale di Europa League e delle parole di Mourinho contro di lui ... Riporta ilnapolista.it
Taylor insultato all'aeroporto di Budapest, gli arbitri inglesi: «Siamo sconvolti, abusi ingiustificati e ripugnanti» - Quando hanno riconosciuto Taylor lo hanno insultato per alcune scelte sulle quali aveva polemizzato il tecnico giallorosso José Mourinho. Si legge su ilmessaggero.it