Taylor | Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera e non ho commesso errori gravi

Anthony Taylor, l’arbitro della contestatissima finale di Europa League a Budapest del 2023, ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. Dopo quella partita in cui l’arbitro ha battuto il record di cartellini mostrati sono arrivate diverse minacce nei confronti suoi e della sua famiglia. Dopo la gara Mourinho si era sfogato contro l’arbitro: «Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che l’anno prossimo fa solo Champions, che fa cagate solo in Champions e non in partite di Europa League. Noi siamo più umili di questo in Europa League». Proprio da queste parole è partito Taylor che spiegando che quella notte che gli ha cambiato la carriera: «Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera, soprattutto per gli insulti ricevuti dopo la gara e per i fatti avvenuti in aeroporto, dove erano presenti anche tutti i miei familiari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

