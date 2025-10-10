Taylor parla di Siviglia-Roma | Non ho commesso errori gravi

“Tutto questo per una gara in cui, in realtà, non ho commesso errori gravi". Così parla Anthony Taylor l’arbitro della finale di Europa League persa dalla Roma di Mourinho contro il Siviglia. Il fischietto inglese è stato il protagonista dell’ultimo atto della competizione e bersaglio dello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

taylor parla siviglia romaTaylor torna sulla finale Roma-Siviglia: "Situazione peggiore mai affrontata, Mourinho influenzò i tifosi. Non ci furono errori gravi" - Ma è quanto successo dopo la gara che lasciò inevitabilmente il segno: nel parcheggio dello stadio, Mourinho ha affrontato Taylor insultandolo con veemenza, mentre il giorno dopo, all’aeroporto di ... Scrive msn.com

