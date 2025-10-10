Taylor parla di Siviglia-Roma | Non ho commesso errori gravi

“Tutto questo per una gara in cui, in realtà, non ho commesso errori gravi". Così parla Anthony Taylor l’arbitro della finale di Europa League persa dalla Roma di Mourinho contro il Siviglia. Il fischietto inglese è stato il protagonista dell’ultimo atto della competizione e bersaglio dello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: taylor - parla

