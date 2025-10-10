Taxi sociale | si cercano associazioni ed Ncc per il trasporto dei cittadini fragili

Brindisireport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO – Il Comune di Fasano annuncia l'avvio dell'Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di partner per l'organizzazione e la gestione del servizio di "taxi sociale" a favore dei residenti in condizioni di fragilità.L'iniziativa mira a selezionare associazioni di volontariato eo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taxi - sociale

taxi sociale cercano associazioniFasano lancia l’Avviso Pubblico per il “Taxi Sociale” 2025: Si cercano Associazioni e NCC per il trasporto dei cittadini fragili - FASANO – Il Comune di Fasano annuncia l'avvio dell'Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di partner per l'organizzazione e la gestione del ... Lo riporta osservatoriooggi.it

A Gubbio arriva il “taxi sociale”: un contributo per gli spostamenti fino a 500 euro - Visite mediche, commissioni giornaliere e la spesa alimentare, per queste e altre mansioni della vita di tutti i giorni il Comune di Gubbio ha messo a disposizione delle persone con fragilità un “taxi ... umbria24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Taxi Sociale Cercano Associazioni