Taxi sociale | si cercano associazioni ed Ncc per il trasporto dei cittadini fragili

FASANO – Il Comune di Fasano annuncia l'avvio dell'Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di partner per l'organizzazione e la gestione del servizio di "taxi sociale" a favore dei residenti in condizioni di fragilità.L'iniziativa mira a selezionare associazioni di volontariato eo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: taxi - sociale

A Gubbio arriva il “taxi sociale”: un contributo per gli spostamenti fino a 500 euro - X Vai su X

Il Comune di Paderno Dugnano, in collaborazione con il Comitato Cittadino della Croce Rossa Italiana, la Sezione Locale Auser e l’Associazione Florence, offre il servizio gratuito di Taxi Sociale: un sostegno pensato per chi ha bisogno di essere accompag - facebook.com Vai su Facebook

Fasano lancia l’Avviso Pubblico per il “Taxi Sociale” 2025: Si cercano Associazioni e NCC per il trasporto dei cittadini fragili - FASANO – Il Comune di Fasano annuncia l'avvio dell'Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di partner per l'organizzazione e la gestione del ... Lo riporta osservatoriooggi.it

A Gubbio arriva il “taxi sociale”: un contributo per gli spostamenti fino a 500 euro - Visite mediche, commissioni giornaliere e la spesa alimentare, per queste e altre mansioni della vita di tutti i giorni il Comune di Gubbio ha messo a disposizione delle persone con fragilità un “taxi ... umbria24.it scrive