Tasse al 52% per le piccole imprese ravennati Lo studio di Cna | Si lavora fino a luglio solo per pagare il fisco
Il carico fiscale per le imprese è calato nel corso degli anni, ma nel Ravennate si attesta ancora sopra il 50%. È quanto emerge dall’Osservatorio nazionale di Cna “Comune che vai, fisco che trovi”, giunto alla settima edizione e presentato ieri a Ravenna. Uno studio che esamina la tassazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Tasse, l'osservatorio Cna: "Alle piccole imprese servono 191 giorni di lavoro per pagarle"
Fisco a carico di piccole e medie imprese, Cna: «Piacenza 23esima, tasse fino al 4 luglio»
“Si lavora per le tasse”, il grido degli artigiani - Lucca, 13 settembre 2025 – Gli artigiani e gli imprenditori delle piccole e medie imprese della provincia di Lucca lavorano dal primo gennaio all’otto luglio per pagare le tasse. Si legge su lanazione.it
Sei mesi di lavoro solo per le tasse. La pressione fiscale sulle imprese - Calendario alla mano, significa che nel 2024 fino al 9 luglio scorso le imprese di Ravenna hanno lavorato solo per pagare le tasse. ilrestodelcarlino.it scrive