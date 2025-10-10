Task la nuova miniserie di Brad Ingelsby su Sky e Now è un crime drama intenso con Mark Ruffalo

Wired.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile in Italia dal 12 ottobre su Sky e Now, la miniserie racconta di un agente dell'FBI dal passato ingombrante che viene chiamato ad indagare su una serie di furti violenti. 🔗 Leggi su Wired.it

Task, la nuova miniserie di Brad Ingelsby su Sky e Now è un crime drama intenso con Mark Ruffalo

