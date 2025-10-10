Taranto giovane arrestato per spaccio | consegnava cocaina a domicilio in scooter
Scoperto il «delivery» della droga a Taranto: 19enne arrestato in scooter con cocaina pronta alla consegna - I Falchi della Squadra Mobile sorprendono un giovane mentre consegna dosi di cocaina a domicilio: nel borsello trovati 21 involucri, un coltellino e 60 euro in contanti