Tango | Historias de Astor omaggio di Zotto a Piazzolla

Domenica 12 ottobre  ore 17,30 al teatro Vittorio Emanuele "Tango. Historias de Astor". Un tributo elegante e vibrante al rivoluzionario Astor Piazzolla, firmato da Miguel Ángel Zotto, leggenda vivente del tango, e dalla sua compagna artistica Daiana Guspero.Con la compagnia Tango X2, la Tango. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

