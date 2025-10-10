Tango | Historias de Astor omaggio di Zotto a Piazzolla

Domenica 12 ottobre ore 17,30 al teatro Vittorio Emanuele "Tango. Historias de Astor". Un tributo elegante e vibrante al rivoluzionario Astor Piazzolla, firmato da Miguel Ángel Zotto, leggenda vivente del tango, e dalla sua compagna artistica Daiana Guspero.Con la compagnia Tango X2, la Tango. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: tango - historias

"Historias de Tango", Medici con il suo concerto spettacolo

Sabato 6 Dicembre 2025, H 18:00 TEATRO COLONNA Corso Vittoria Colonna, 59 - Marino (Rm) All'interno dell'evento Danza & Msica TANGO Y SU HISTORIA Ideazione e regia Luciano Donda con Mimma Mercurio Mariano Navone Luciano Donda In - facebook.com Vai su Facebook

Messina, il Teatro Vittorio Emanuele si prepara a “Tango: Historias de Astor” | INFO e DATA - Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina si prepara al tributo elegante e vibrante al rivoluzionario Astor Piazzolla, firmato da Miguel Ángel Zotto, leggenda vivente del tango, e dalla sua compagna arti ... Segnala strettoweb.com

Trani, Festival del Tango - ad Astor Piazzolla d'origini tranesi La storia del tango è a Trani. Secondo affaritaliani.it