Tangenziale Nord e sottopasso sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno | fine lavori ad aprile 2026
Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 ottobre 2025 – Tangenziale Nord e nuovo sottopasso: il cantiere procede spedito, ma la fine lavori slitta ad aprile per le difficoltà trovate nelle reti dei sottoservizi. Ieri mattina il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso, insieme ai tecnici di Ferrovienord, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere: l’opera consentirà un nuovo e sicuro collegamento in direzione nord est-sud ovest tra Cesano Maderno e Seveso, anche con la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale, e migliorerà notevolmente la mobilità territoriale anche in funzione dei cantieri di Pedemontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tangenziale Nord di Cesano Maderno: cantiere in dirittura d’arrivo, ma slitta la consegna - Il sopralluogo del Sindaco Bocca conferma l'ultimazione della galleria: entro fine mese riaprono al traffico via Liberazione e via della Repubblica. Lo riporta mbnews.it
Ferrovienord, proseguono lavori realizzazione tangenziale nord Cesano Maderno - Completate strutture sottopasso ciclopedonale, terminato nuovo ponte sul Seveso Riapertura a ottobre di via della Repubblica. Scrive adnkronos.com