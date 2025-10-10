Tangenziale Nord e sottopasso sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno | fine lavori ad aprile 2026

Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 ottobre 2025 –  Tangenziale Nord e nuovo sottopasso: il cantiere procede spedito, ma la fine lavori slitta ad aprile per le difficoltà trovate nelle reti dei sottoservizi. Ieri mattina il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso, insieme ai tecnici di Ferrovienord, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere: l’opera consentirà un nuovo e sicuro collegamento in direzione nord est-sud ovest tra Cesano Maderno e Seveso, anche con la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale, e migliorerà notevolmente la mobilità territoriale anche in funzione dei cantieri di Pedemontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

