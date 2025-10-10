Tangenziale nord Cesano–Seveso lavori avanti | traguardo ad aprile 2026
Cesano Maderno e Seveso stanno vivendo settimane decisive: il cantiere della nuova tangenziale nord avanza, con un calendario aggiornato che tiene insieme ambizione e prudenza. L’obiettivo è semplice e cruciale: fluidificare il traffico, mettere in sicurezza gli attraversamenti e cucire quartieri oggi separati dalla ferrovia. Un tracciato che ridisegna gli spostamenti quotidiani La nuova infrastruttura . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ferrovienord, proseguono lavori realizzazione tangenziale nord Cesano Maderno - Completate strutture sottopasso ciclopedonale, terminato nuovo ponte sul Seveso Riapertura a ottobre di via della Repubblica. Come scrive adnkronos.com
Tangenziale Nord di Cesano Maderno: cantiere in dirittura d’arrivo, ma slitta la consegna - Il sopralluogo del Sindaco Bocca conferma l'ultimazione della galleria: entro fine mese riaprono al traffico via Liberazione e via della Repubblica. Scrive mbnews.it