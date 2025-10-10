Tangenziale nord Cesano–Seveso lavori avanti | traguardo ad aprile 2026

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesano Maderno e Seveso stanno vivendo settimane decisive: il cantiere della nuova tangenziale nord avanza, con un calendario aggiornato che tiene insieme ambizione e prudenza. L’obiettivo è semplice e cruciale: fluidificare il traffico, mettere in sicurezza gli attraversamenti e cucire quartieri oggi separati dalla ferrovia. Un tracciato che ridisegna gli spostamenti quotidiani La nuova infrastruttura . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tangenziale nord cesano8211seveso lavori avanti traguardo ad aprile 2026

© Sbircialanotizia.it - Tangenziale nord Cesano–Seveso, lavori avanti: traguardo ad aprile 2026

In questa notizia si parla di: tangenziale - nord

Chiude il tratto sulla tangenziale Nord: ecco quando e le alternative

Incidente in Tangenziale Nord, 3 feriti e lunghe code tra Paderno e la Milano-Meda | VIDEO

Incidente in tangenziale Nord, schianto tra auto e moto: lunghe code a Ferragosto

tangenziale nord cesano8211seveso lavoriFerrovienord, proseguono lavori realizzazione tangenziale nord Cesano Maderno - Completate strutture sottopasso ciclopedonale, terminato nuovo ponte sul Seveso Riapertura a ottobre di via della Repubblica. Come scrive adnkronos.com

tangenziale nord cesano8211seveso lavoriTangenziale Nord di Cesano Maderno: cantiere in dirittura d’arrivo, ma slitta la consegna - Il sopralluogo del Sindaco Bocca conferma l'ultimazione della galleria: entro fine mese riaprono al traffico via Liberazione e via della Repubblica. Scrive mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Tangenziale Nord Cesano8211seveso Lavori