Tangenziale di Sondrio moto contro auto | ragazza miracolata dopo un volo di metri

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto alle 16:45 di venerdì 10 ottobre sulla tangenziale di Sondrio, lungo la carreggiata nord, in direzione Castione. Una moto di grossa cilindrata, una BMW GS condotta da un giovane, si è schiantata contro la Fiat Panda che la precedeva. In. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: tangenziale - sondrio

Opere olimpiche per la tangenziale di Sondrio pronte nel 2027: "Gestione non seria dell'iter"

Scontro tra un'auto e una moto sulla tangenziale di Sondrio: ferito un 45enne

Incidente sulla tangenziale di Sondrio: è caccia al pirata della strada

Sondrio, svolta dopo l’incidente: denunciato per omissione di soccorso un 32enne. Ferito un motociclista di San Giuliano - Cronaca - 7giorni L’automobilista, poi fuggito senza fermarsi, aveva invertito la marcia sulla tangenziale provocando la cadu... - X Vai su X

Sondrio, individuato il pirata. La vittima: «Grazie alla Polizia locale e a chi mi aiutato» Gli agenti hanno individuato il responsabile dell’incidente lungo la tangenziale. Il motociclista coinvolto, in una lettera inviata alla redazione, ha voluto pubblicamente ringraz - facebook.com Vai su Facebook

